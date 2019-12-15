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В Минфине придумали, как не дать гражданам России обналичить замороженную пенсию
15 декабря 2019, 05:54 • 74 • Политика
Минфин закроет возможность гражданам России обналичивать замороженные пенсии через новую пенсионную систему ГПП.
Министерство финансов уберёт из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
По его словам, после публикации законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) на документ поступило множество замечаний от различных ведомств, включая Минтруд, Агентство по страхованию вкладов и негосударственные пенсионные фонды. При этом больше всего претензий вызвал пункт о возможности обналичить средства замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые были сформированы в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Схема работает следующим образом. Согласно законопроекту, у граждан есть право перевести все имеющиеся у них средства в системе ОПС в новую накопительную пенсионную систему ГПП в качестве первого взноса. В то же время первые 6 месяцев действует так называемый период охлаждения, в течение которого гражданин может отказаться от ГПП и забрать оттуда все деньги.
В Минфине полагают, что очень многие граждане решат воспользоваться данной возможностью. В этой связи ведомство намерено ликвидировать данную "лазейку" в законодательстве.
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