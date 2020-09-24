В Минфине обсудят законопроекты о декларировании операций с цифровой валютой

В Минфине состоится обсуждение очередного пакета законопроектов, которые связаны с регулированием обращения криптовалюты на территории РФ. Если документы будут приняты, то за нарушения гражданами установленных требований их может ожидать наказание вплоть до лишения свободы.

В министерстве финансов РФ на этой неделе пройдет совещание, в рамках которого запланировано обсуждение новой версии пакета законодательных инициатив, касающихся регулирования обращения в России цифровой валюты. Документы подлежат принятию в связи с законом «О цифровых финансовых, активах, цифровой валюте…», который вступит в силу уже с 1 января грядущего года, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в двух ведомствах, получивших пакет законопроектов.

Как ожидается, изменения преимущественно будут связаны с обязанностями граждан по декларированию операций с криптовалютой, а также содержанию криптокошельков. Источник отмечает строгость предложенных мер – если прежняя редакция поправок уже была расценена как весьма существенное ограничение обращения криптовалюты в России, то новые инициативы являются еще более строгими.

Так, физические или юридические лица, получившие в течение года цифровую валюту более чем на 100 тысяч рублей, должны сообщить об этом в налоговую службу. Также в случае принятия соответствующего закона гражданам и организациям необходимо будет ежегодно отчитываться об операциях с такими активами и уведомлять об их остатках.

Первый такой отчет в случае принятия поправок, о которых идет речь, необходимо будет предоставить в ФНС уже в первом квартале следующего года. Обладателей криптовалюты, которые не выполнят это требование, ждет наказание в виде штрафа – его размер составит 30% от имеющихся цифровых активов, но не менее 50 тысяч рублей, уточняет издание.

Более того, ответственность за несообщение указанных сведений в налоговый орган не ограничится штрафными санкциями. Так, недекларирование криптокошелька в случае, если через него за год прошло более 1 миллиона рублей, предложено сделать уголовно наказуемым деянием, за совершение которого может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Также нарушители данного требования могут привлекаться к принудительным работам, следует из сообщения.

В деятельность иностранных организация – обменников, бирж и депозитариев – также предполагается внести изменения, обязав их направлять в налоговую службу сведения об операциях россиян с криптовалютой по итогам каждого квартала. Впрочем, как считает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский, это положение навряд ли будет воспринято указанными организациями серьезно.

Что же касается наказаний за непредоставление информации об операциях с цифровой валютой, то ряду экспертов они кажутся чрезмерно суровыми. В частности, сооснователь Exante Анатолий Князев назвал предлагаемую меру ответственности непропорциональной сумме нарушений. Он также высказал предположение, что законодатели по-прежнему не могут определиться, где необходимо поставить запятую в фразе «легализовать нельзя запретить», пишет газета.

Кроме того, как отмечает глава Moscow Digital School Дмитрий Захаров, законодательная инициатива в части наказаний за нарушения, вероятно, была составлена наспех, ведь уголовная ответственность юридических лиц, о которой идет речь в документе, в российской правовой системе отсутствует.

В то же время газета указывает на обширность уголовной части, в которой, например, предлагается считать отягчающим обстоятельством использование криптовалюты при совершении преступлений. Захаров называет эту положение необоснованным, указывая, что в действующем законодательстве отсутствует признание отягчающим или смягчающим обстоятельством использование, например, наличных денежных средств.

Проанализировав предыдущие письма российских финансовых ведомств, издание предполагает, что выступление за смягчение законопроекта можно ожидать от министерства экономического развития и торговли РФ, Минюста и Минцифры.

В свою очередь, в министерстве финансов РФ указывают на отсутствие окончательных решений по регулированию цифровых валют. Если говорить о мировой практике и рекомендациях ФАТФ, то все сводится к двум вариантам - контролируемом обороте цифровой валюты или полном ее запрете.