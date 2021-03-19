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В Минфине новая отставка. Мишустин подбирается к Силуанову?: "Иди-ка сюда…"

19 марта 2021, 21:00  •  153 • Политика
В Минфине новая отставка. От должности освободили первого замглавы ведомства Татьяну Нестеренко. Михаил Мишустин подбирается к Антону Силуанову? Ян Арт объяснил, как правительству следовало бы разговаривать с министром финансов: "Иди-ка сюда…".
Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня освободил от должности первого заместителя министра финансов РФ Татьяну Нестеренко, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Данная чиновница появилась в ведомстве за несколько месяцев до дефолта 1998 года. Более 20 лет она возглавляла именно бюджетную политику, подчеркнул ведущий.
Примечательно, что зачистка высших кадров в Минфине продолжается уже несколько месяцев. Так, в феврале от должности был отстранён замглавы министерства Антон Дроздов, успевший проработать на этом посту чуть больше одного года. Ранее он руководил ПФР.
Обозреватель "Первого русского" подчеркнул, что новое увольнение - это достаточно громкая отставка, поскольку Нестеренко была в Минфине ещё при экс-главе ведомства Михаиле Задорнове. Он задался вопросом, не подбирается ли премьер-министр таким способом к самому Силуанову.
По мнению Пронько, такой исход был бы закономерным. Он напомним, что у министерства по итогу кризисного 2020 года остался 1 трлн неиспользованных средств, собранных с граждан в виде налогов.
Финансовый аналитик Ян Арт в эфире программы объяснил, как правительству следовало бы разговаривать с Силуановым в этой ситуации.
Это задание - истратить этот триллион. На мой взгляд, парламент после этого должен сказать: иди-ка сюда. Чтобы он пришёл и объяснил, почему не сделал того, что было утверждено, - подчеркнул собеседник Царьграда.

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