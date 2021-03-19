В Минфине новая отставка. Мишустин подбирается к Силуанову?: "Иди-ка сюда…"

В Минфине новая отставка. От должности освободили первого замглавы ведомства Татьяну Нестеренко. Михаил Мишустин подбирается к Антону Силуанову? Ян Арт объяснил, как правительству следовало бы разговаривать с министром финансов: "Иди-ка сюда…".

Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня освободил от должности первого заместителя министра финансов РФ Татьяну Нестеренко, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Данная чиновница появилась в ведомстве за несколько месяцев до дефолта 1998 года. Более 20 лет она возглавляла именно бюджетную политику, подчеркнул ведущий.

Примечательно, что зачистка высших кадров в Минфине продолжается уже несколько месяцев. Так, в феврале от должности был отстранён замглавы министерства Антон Дроздов, успевший проработать на этом посту чуть больше одного года. Ранее он руководил ПФР.

Обозреватель "Первого русского" подчеркнул, что новое увольнение - это достаточно громкая отставка, поскольку Нестеренко была в Минфине ещё при экс-главе ведомства Михаиле Задорнове. Он задался вопросом, не подбирается ли премьер-министр таким способом к самому Силуанову.

По мнению Пронько, такой исход был бы закономерным. Он напомним, что у министерства по итогу кризисного 2020 года остался 1 трлн неиспользованных средств, собранных с граждан в виде налогов.

Финансовый аналитик Ян Арт в эфире программы объяснил, как правительству следовало бы разговаривать с Силуановым в этой ситуации.