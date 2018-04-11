В Минэнерго Украины рассказали, на каком объёме транзита газа будет настаивать Киев

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа в объёме не менее 40 млрд кубометров. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

«Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров», — приводит его слова «Укринформ».

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через Украину.

По его словам, определённый транзит вполне может сохраниться — в объёме 10—15 млрд кубометров в год.