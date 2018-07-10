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В Минэнерго Украины назвали фейком письмо в «Росатом» с предложением сотрудничества
10 июля 2018, 23:54 • 41 • Украина
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг существование письма в адрес «Росатома», в котором якобы сообщалось о намерении Киева возобновить совместные с Москвой проекты в области атомной энергетики.
© Хмельницька АЕС РИА Новости
«Это фейк», — цитирует издание «Экономическая правда» министра.
При этом источник издания, близкий к ситуации, настаивает, что документ подлинный, отмечая, что Насалик подписал его «не читая».
Он также допустил, что кто-то имеет намерение «нанести вред» репутации министра.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на документ Минэнерго Украины передавали, что страна намерена возобновить совместные с Россией проекты в области атомной энергетики.
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