В Минэнерго Украины назвали фейком письмо в «Росатом» с предложением сотрудничества

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг существование письма в адрес «Росатома», в котором якобы сообщалось о намерении Киева возобновить совместные с Москвой проекты в области атомной энергетики.

«Это фейк», — цитирует издание «Экономическая правда» министра.

При этом источник издания, близкий к ситуации, настаивает, что документ подлинный, отмечая, что Насалик подписал его «не читая».

Он также допустил, что кто-то имеет намерение «нанести вред» репутации министра.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на документ Минэнерго Украины передавали, что страна намерена возобновить совместные с Россией проекты в области атомной энергетики.