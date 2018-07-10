Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Лесные вепри» спасены: в Таиланде успешно завершилась эвакуация детей из затопл...
Путин определил человека, который будет отвечать за технологический прорыв
«Асимметричный ответ на действия США»: зачем Китай укрепляет связи с арабским ми...
НАТО готовит новый план войны с Россией
Главная / Украина

В Минэнерго Украины назвали фейком письмо в «Росатом» с предложением сотрудничества

10 июля 2018, 23:54  •  41 • Украина
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик опроверг существование письма в адрес «Росатома», в котором якобы сообщалось о намерении Киева возобновить совместные с Москвой проекты в области атомной энергетики.
 
© Хмельницька АЕС РИА Новости
 

«Это фейк», — цитирует издание «Экономическая правда» министра. 

При этом источник издания, близкий к ситуации, настаивает, что документ подлинный, отмечая, что Насалик подписал его «не читая».

Он также допустил, что кто-то имеет намерение «нанести вред» репутации министра.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на документ Минэнерго Украины передавали, что страна намерена возобновить совместные с Россией проекты в области атомной энергетики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

41
Источник
Похожие новости
10 июля 2018, 20:39
Порошенко прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
10 июля 2018, 17:24
Бороться и искать: как Украина собирается разрабатывать новые газовые месторождения в Чёрном море
10 июля 2018, 12:24
В Киеве несколько сотен шахтеров пикетируют Верховную раду

10 июля 2018, 14:09
На Украине может появиться вертолётная полиция
10 июля 2018, 22:09
Глава минэнерго Украины опроверг обращение к РФ о возобновлении проектов в атомной сфере
10 июля 2018, 17:24
На Украину не пустили британского журналиста Джона Уоррена
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 июля 2018, 22:39
«Просто анекдот»: как Литва пугает Россию «Патриотами»
09 июля 2018, 20:40
Леонид Ивашов. Русские военные не пляшут под еврейскую дудку
10 июля 2018, 03:12
Cлавa Фpaнции и жepтва геронтофилии
05 июля 2018, 02:56
Прогулка по Кpымy. Аэропорт, Eвпатория
06 июля 2018, 09:39
Quid pro quo. Украина за Крым
10 июля 2018, 07:55
Пусть Путин выйдет и всё объяснит
07 июля 2018, 16:24
В Киеве разгорается истерика по поводу «потери» Азовского моря
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.