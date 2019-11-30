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В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

30 ноября 2019, 05:09  •  148 • Политика
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом. По словам главы Минэнерго, сначала предприятия должны договориться между собой.
«Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться», — сказал российский министр в кулуарах Форума стран — экспортеров газа в Экваториальной Гвинее, пишет «РИА Новости» в пятницу, 29 ноября.
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд прямыми поставками газа. По словам Витренко, Киев готов принять и деньги, однако газ украинскую сторону тоже устроит.
«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо.
По этому иску в декабре 2017 года суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около $2 млрд за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд куб. м. Условие «бери или плати» сохранилось для 80% газа от этого объема.
28 февраля 2018 года суд вынес решение о взыскании с «Газпрома» компенсации в $4,63 млрд за недопоставку транзитных объемов газа. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.
Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом.
2 ноября текущего года украинская компания подала очередной иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж с требованием $11,8 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.
При этом РФ отмечала готовность заключить договор, даже несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2».

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