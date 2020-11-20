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В Минэкономразвития придумали оригинальный отсев мигрантов
20 ноября 2020, 13:30 • 157 • Политика
Оригинальный отсев мигрантов, желающих получить вид на жительство в России, предложили в Минэкономразвития. Чиновники считают, что заветный документ иностранцы смогут получить, если вложатся в нашу экономику. Есть несколько вариантов.
В Минэкономразвития считают, что предоставление вида на жительство (ВНЖ) должно быть стимулом для мигрантов. Но иллюзий иностранцы питать не должны. Получить заветный документ они смогут лишь после того, как вложились в экономику России.
Таким оригинальным способом отсеяв мигрантов, чиновники из МЭР предполагают решить сразу несколько задач: ускорить технологическое обновление и развитие нашей экономики и создать высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой.
Вариантов для иностранцев, желающих получить ВНЖ, в министерстве предлагают несколько. Например, мигрант должен вложить в открытие своего ИП не меньше 10 млн рублей. При этом ему необходимо трудоустроить минимум десяток человек. Плюс ему необходимо сделать взнос в капитал. Если речь идёт о российской организации, то сумма взноса должна быть 15 млн, если это иностранная компания, то и взнос в разы больше - 50 млн, а сама фирма должна работать в России как минимум 3 года.
ВНЖ можно получить и владея в России недвижимостью на 30 млн рублей не менее трёх лет до времени подачи заявления.
"Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса", - заявил "Известиям" первый замглавы ведомства Михаил Бабич.
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