В Минэкономразвития придумали оригинальный отсев мигрантов

В Минэкономразвития считают, что предоставление вида на жительство (ВНЖ) должно быть стимулом для мигрантов. Но иллюзий иностранцы питать не должны. Получить заветный документ они смогут лишь после того, как вложились в экономику России.

Таким оригинальным способом отсеяв мигрантов, чиновники из МЭР предполагают решить сразу несколько задач: ускорить технологическое обновление и развитие нашей экономики и создать высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой.

Вариантов для иностранцев, желающих получить ВНЖ, в министерстве предлагают несколько. Например, мигрант должен вложить в открытие своего ИП не меньше 10 млн рублей. При этом ему необходимо трудоустроить минимум десяток человек. Плюс ему необходимо сделать взнос в капитал. Если речь идёт о российской организации, то сумма взноса должна быть 15 млн, если это иностранная компания, то и взнос в разы больше - 50 млн, а сама фирма должна работать в России как минимум 3 года.

ВНЖ можно получить и владея в России недвижимостью на 30 млн рублей не менее трёх лет до времени подачи заявления.

"Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса", - заявил "Известиям" первый замглавы ведомства Михаил Бабич.