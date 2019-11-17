В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года — реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.

Как сообщает РИА Новости, Милованов заявил в эфире телеканала «Прямой», что для него ключевым приоритетом является реформа рынка труда.

Также он заявил, что намерен вести политику, призванную сократить число монополий и увеличить конкуренцию, «чтобы быть более успешными за счёт экспорта».

Вместе с этим министр добавил, что собирается заниматься продовольственной безопасностью, безопасностью питания и развитием села.

Ранее Милованов заявил, что теневой оборот земли в стране достигает $410 млн, а это, в свою очередь, не даёт стране развиваться.

10 ноября Евросоюз поддержал земельную реформу на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.