Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кургинян рассказал, за что Трамп НЕНАВИДИТ Украину своей яростной любовью!
В Словакии задержали четырёх украинцев с почти 700 кг янтаря
Oклевeтанныe 30-e. Советское чудо, которого могло не быть. Николай Сапелкин
США оставили Украину один на один с МВФ (Дмитрий Абзалов)
Главная / Украина

В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда

17 ноября 2019, 01:39  •  86 • Украина
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года — реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.
 
© Киевская школа экономики
 

Как сообщает РИА Новости, Милованов заявил в эфире телеканала «Прямой», что для него ключевым приоритетом является реформа рынка труда.

Также он заявил, что намерен вести политику, призванную сократить число монополий и увеличить конкуренцию, «чтобы быть более успешными за счёт экспорта».

Вместе с этим министр добавил, что собирается заниматься продовольственной безопасностью, безопасностью питания и развитием села.

Ранее Милованов заявил, что теневой оборот земли в стране достигает $410 млн, а это, в свою очередь, не даёт стране развиваться.

10 ноября Евросоюз поддержал земельную реформу на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
16 ноября 2019, 15:54
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
16 ноября 2019, 19:09
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
17 ноября 2019, 01:54
В Молдове обсуждают, куда совершит свой первый визит новый премьер
16 ноября 2019, 09:24
В Киеве назвали шаги для «ментального возвращения» жителей Донбасса
16 ноября 2019, 03:09
Точка опоры для Игоря Додона и социалистов – народ Молдовы
16 ноября 2019, 15:54
Экс-дипломат Украины предложил превратить Донбасс в «дикое поле»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
14 ноября 2019, 02:24
Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны»
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рады
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.