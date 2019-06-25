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В Минэкономики Грузии не признают, что курс лари обвалился из-за оттока русских туристов
25 июня 2019, 21:09 • 118 • В мире
В Министерстве экономики Грузии не признают, что курс национальной валюты страны лари обвалился по отношению к доллару из-за оттока русских туристов. Такого мнения тем временем придерживаются в грузинских пунктах обмена валюты.
Курс лари упал по отношению к американскому доллару, достигнув исторического минимума. Все это происходит на фоне так называемого туристического эмбарго, введенного Россией. Власти РФ решили, что русским туристам небезопасно находиться в стране, где вспыхнули русофобские протесты, причем президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом".
Сотрудники обменных пунктов считают, что как раз отток туристов стал причиной обвала национальной валюты. Как пишет РИА Новости, сейчас в обменниках и коммерческих банках курс лари - от 2,84 до 2,85 за доллар. Нацбанк Грузии установил стоимость лари на завтра в 2,833 за доллар.
Тем временем министр экономики страны Натия Турнава заявила, мол, происходящее не связано с туристическим эмбарго. Она объявила, что все объясняется кратковременными колебаниями курса, впрочем, не объяснив, чем они могли быть вызваны.
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