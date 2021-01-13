В МИДе заявили о произволе США в отношении российских СМИ

В Москве обеспокоены произволом американских социальных сетей в отношении российских СМИ. Об этом в среду, 13 января, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских, цифровых платформ в отношении отечественных СМИ», — отмечается в комментарии ведомства, приуроченном к Дню российской печати, опубликованном в Facebook.

Как добавили в МИДе, соцсети США системно начали блокировать российский контент, что является «неприкрытой цензурой». Дипведомство считает, что действия американской стороны имеют политический подтекст, а их целью становится вытеснение источников, предлагающих альтернативное видение мировых событий, так как в них видят «информационных конкурентов».

МИД заявил, что продолжит поднимать данные темы на международных площадках, и выразил надежду, что принципы свободы слова и демократии возьмут верх.

Ранее в среду в ведомстве сообщили, что действия прибалтийских стран в отношении журналистов, которые сотрудничают с порталами Baltnews и Sputnik, ― это нарушение свободы СМИ. Российский МИД обратил внимание на многочисленные нарушения прав журналистов в указанных странах.