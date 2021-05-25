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В МИДе сравнили политику США с телефонным пранком

25 мая 2021, 21:00  •  122 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание советника президента США Джейка Салливана экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующую власть республики.
«Уровень политической мысли не уступает телефонному пранку. Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза «Пусси Райот». На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: «Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?» — написала Захарова в Facebook во вторник, 25 мая.
Ранее, 24 мая, Белый дом сообщил, что Салливан в телефонном разговоре с Тихановской заявил, что США и страны Евросоюза (ЕС) привлекут к ответственности белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко.
Отмечалось, что Салливан также осудил инцидент с самолетом Ryanair в минском аэропорту и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Впоследствии данная информация не подтвердилась. На борту самолета находился Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасредства.
Западные страны раскритиковали инцидент с самолетом и задержание Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.
На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.
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