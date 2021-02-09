В МИДе назвали предательством призывы сторонников Навального ввести санкции

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во вторник, 9 февраля, назвала предательством обсуждения сторонников блогера Алексея Навального о введении санкций против Москвы.

По ее мнению, подобных банальных примеров предательства полно в классических литературных произведениях и даже в детских сказках.

«Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Кроме того, Захарова в беседе с РЕН ТВ также прокомментировала недавнее письмо новому президенту США Джозефу Байдену с требованием ввести санкции против 35 российских граждан, написанное исполнительным директором ФБК (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Владимиром Ашурковым.

Она отметила, что это уже далеко не первая подобная «совместная выходка» бежавших из России руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова и Владимира Ашуркова, стоявших за недавними провокациями в крупных российских городах, и их западных покровителей.

Дипломат подчеркнула очевидность того, что Ашурков предлагал британцам такую деятельность и активность, которая могла бы идти на пользу банкам Великобритании, при этом наносила бы удар по банковской системе в России. Захарова добавила, что Запад не рассматривает их в качестве личностей или серьезных политических фигур. Подобных людей используют как инструмент бесконечного давления и попыток влияния на Москву.

Кроме того, недавно представительство Польши при ЕС вывело их в прямой внешнеполитический эфир, чтобы они могли доказать европейцам и присутствующим американцам и британцам, что против России нужно ввести еще больше санкций.

Захарова назвала происходящее «протокольным абсурдом», отметив, что кадровые дипломаты стран Евросоюза слушали людей, которые на родине имеют серьезные проблемы с законом.

Накануне в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с Ашурковым и Волковым. Они призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным.

После этого Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию.

Об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян стало известно в конце января.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы представителей фонда к США о введении санкций унижением себя и своей страны, а первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие действия похожи на госизмену.