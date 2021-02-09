Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Главная / Политика

В МИДе назвали предательством призывы сторонников Навального ввести санкции

09 февраля 2021, 13:45  •  118 • Политика
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во вторник, 9 февраля, назвала предательством обсуждения сторонников блогера Алексея Навального о введении санкций против Москвы.
По ее мнению, подобных банальных примеров предательства полно в классических литературных произведениях и даже в детских сказках.
«Это банально и пошло, это было так всегда. Возьмите классические произведения даже наших авторов: от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это история с однозначной квалификацией. Мы не берем сейчас какую-то правовую основу и так далее. Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».
Кроме того, Захарова в беседе с РЕН ТВ также прокомментировала недавнее письмо новому президенту США Джозефу Байдену с требованием ввести санкции против 35 российских граждан, написанное исполнительным директором ФБК (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Владимиром Ашурковым.
Она отметила, что это уже далеко не первая подобная «совместная выходка» бежавших из России руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова и Владимира Ашуркова, стоявших за недавними провокациями в крупных российских городах, и их западных покровителей.
Дипломат подчеркнула очевидность того, что Ашурков предлагал британцам такую деятельность и активность, которая могла бы идти на пользу банкам Великобритании, при этом наносила бы удар по банковской системе в России. Захарова добавила, что Запад не рассматривает их в качестве личностей или серьезных политических фигур. Подобных людей используют как инструмент бесконечного давления и попыток влияния на Москву.
Кроме того, недавно представительство Польши при ЕС вывело их в прямой внешнеполитический эфир, чтобы они могли доказать европейцам и присутствующим американцам и британцам, что против России нужно ввести еще больше санкций.
Захарова назвала происходящее «протокольным абсурдом», отметив, что кадровые дипломаты стран Евросоюза слушали людей, которые на родине имеют серьезные проблемы с законом.
Накануне в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с Ашурковым и Волковым. Они призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным.
После этого Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию.
Об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян стало известно в конце января.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы представителей фонда к США о введении санкций унижением себя и своей страны, а первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие действия похожи на госизмену.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
08 февраля 2021, 23:05
Запретом России прибалты поставили себя в неловкую позу
09 февраля 2021, 11:55
Назван источник финансирования Тихановской
09 февраля 2021, 02:45
Не пройдет: в РФ запретят публично демонстрировать нацистских преступников
09 февраля 2021, 10:05
Почему Байден сначала позвонил Путину: Псаки дала ответ
09 февраля 2021, 11:55
Захарова: Евросоюз потерпел фиаско с "публичной поркой" России
09 февраля 2021, 11:55
Россию обвинили в "давлении на Украину" обострением ситуации в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 08:55
"Очередной фюрер": в России ответили на угрозы Байдена Путину
03 февраля 2021, 17:30
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
07 февраля 2021, 14:05
Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
05 февраля 2021, 14:25
НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море
03 февраля 2021, 09:15
Что сделает Запад России после приговора Навальному
03 февраля 2021, 09:15
Украина занялась "варварским грабежом" Китая
08 февраля 2021, 02:55
Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.