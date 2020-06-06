В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы 24 июня

НАТО может предпринять провокационные действия в адрес России во время проведения парада Победы, запланированного на 24 июня. Об этом в субботу, 6 июня, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — отметил он в ответ на вопрос о возможной провокации.

Замминистра указал, что пока Россия не отмечает готовности НАТО отказаться от проведения масштабных военных учений у российских границ.

В Генштабе России 1 июня заявили об отказе от военных учений у границ стран НАТО на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире.

В то же время количество мероприятий боевой учебы НАТО, имеющих явную антироссийскую направленность, выросло. Наиболее крупными стали учения «Защитник Европы – 2020» (Defender Europe 2020), в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу. Маневры отрабатывались на полигонах вблизи границ РФ, а в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты на территории России.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад 9 мая был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки, состоялась лишь его воздушная часть.