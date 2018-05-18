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В МИД заявили об отсутствии угроз для украинских журналистов в России
18 мая 2018, 11:54 • 12 • Украина
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал возможные меры в отношении украинских СМИ в ответ на действия властей Киева против российских журналистов.
РИА Новости
«Украинским журналистам в Российской Федерации ничто не угрожает», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее МИД России назвал арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вопиющим произволом.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
Как в России отреагировали на арест Вышинского — в материале RT.
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