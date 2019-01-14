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В МИД заявили об отказе Киева предоставить Москве консульский доступ к Вышинскому

14 января 2019, 10:39  •  52 • Украина
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов рассказал, что Киев отказывает Москве в консульском доступе к арестованному главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
 
РИА Новости © Стрингер
 

«На момент задержания в мае 2018 года Кирилл Вышинский являлся гражданином и России, и Украины. Именно факт наличия украинского гражданства дал Киеву формальный повод для отказа российским консульским работникам в посещении», — цитирует его РИА Новости.

По словам Иванова, ситуация не изменилась после того, как журналист отказался от гражданства Украины.

Отмечается, что в настоящее время российские дипломаты сотрудничают с представителями защиты Вышинского, продолжая оказывать ему всю необходимую помощь.

27 декабря сообщалось, что Херсонский городской суд продлил арест журналиста до 27 января. 

14 января суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинскому. 

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