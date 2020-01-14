В МИД заявили, что РФ не рассматривает вариант обмена осужденной израильтянки Иссахар

​​​​​​ ​​​​​​МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва не рассматривает вариант обмена осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Об этом заявил во вторник журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно", - сказал он.

"Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб [Иссахар] в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это ее право", - отметил высокопоставленный дипломат.

Гражданка Израиля и США Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Нью-Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор израильской гражданке.