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В МИД Венгрии заявили, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО

02 августа 2018, 21:09  •  98 • Украина
Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил агентству MTI, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО.
 
© Ye Pingfan globallookpress.com
 

Об этом говорится на сайте венгерского дипломатического ведомства.

Менцер указал, что премьер Венгрии Виктор Орбан, выразивший сомнения в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о «фактическом положении дел».

Менцер также отметил, что, хотя Украина и проводит «откровенную атаку на венгерскую диаспору», Венгрия всё равно продолжает применять «справедливый подход». В частности, он напомнил, что недавно его страна пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение региона.

Ранее МИД Украины направил Венгрии ноту в связи с созданием должности министра по развитию Закарпатья.

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