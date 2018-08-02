В МИД Венгрии заявили, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО

Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил агентству MTI, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО.

Об этом говорится на сайте венгерского дипломатического ведомства.

Менцер указал, что премьер Венгрии Виктор Орбан, выразивший сомнения в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о «фактическом положении дел».

Менцер также отметил, что, хотя Украина и проводит «откровенную атаку на венгерскую диаспору», Венгрия всё равно продолжает применять «справедливый подход». В частности, он напомнил, что недавно его страна пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение региона.

Ранее МИД Украины направил Венгрии ноту в связи с созданием должности министра по развитию Закарпатья.



