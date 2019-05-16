В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке

Подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон о государственном языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права проживающих в стране национальных общин и диаспор. Об этом говорится в заявлении МИД Венгрии.

«Новый закон об украинском языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права национальных общин, так как лишает их существующих и приобретённых ранее прав, имеющих отношение к использованию языка», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что Венгрия заинтересована в том, чтобы отношения между Будапештом и Киевом вновь стали сбалансированными и дружественными.

«Надеемся на то, что новоизбранный президент Украины также будет открыт для этого», — указывается в заявлении.

15 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Данный закон вступит в силу в июле.