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В МИД Венгрии назвали условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО
25 июня 2018, 13:24 • 115 • Украина
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал три условия для снятия вето с проведения комиссии Украина — НАТО.
© Jens Kalaene globallookpress.com
«Первое условие — переходный период относительно языка образования должен быть продлён до 2023 года, за это время вы (украинская сторона. — RT) должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены», — заявил министр в интервью изданию «Европейская правда».
По его словам, норма о языке обучения на Украине не должна распространяться на частные школы.
Сийярто добавил, что третье условие — начало консультаций с представителями венгерского меньшинства — Украина выполнила.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Венгрия создаёт помехи для Киева в проведении «евроатлантической интеграции».
5 июня Киев начал консультации с венгерской общиной на Украине по закону об образовании.
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