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В МИД Венгрии назвали условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО

25 июня 2018, 13:24  •  115 • Украина
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал три условия для снятия вето с проведения комиссии Украина — НАТО.
 
© Jens Kalaene globallookpress.com
 

«Первое условие — переходный период относительно языка образования должен быть продлён до 2023 года, за это время вы (украинская сторона. — RT) должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены», — заявил министр в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, норма о языке обучения на Украине не должна распространяться на частные школы.

Сийярто добавил, что третье условие — начало консультаций с представителями венгерского меньшинства — Украина выполнила.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Венгрия создаёт помехи для Киева в проведении «евроатлантической интеграции».

5 июня Киев начал консультации с венгерской общиной на Украине по закону об образовании.



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