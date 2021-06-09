В МИД увидели угрозу из-за облёта Белоруссии

Решение европейских стран не летать над территорией Белоруссии может представлять угрозу для пассажиров. Такого мнения придерживается заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В кулуарах форума "Примаковские чтения" он пояснил журналистам, что для изменения маршрутов потребуется пройти через чёткие процедуры. Должны быть выделены дополнительные частоты - "таймслоты", точки входа. Это требует согласований, чтобы новые маршруты тоже были безопасными. На согласования нужно время.

"[Россия], естественно, будет удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнёры, которые сначала принимают определённые решения, но, видимо, не могут продумать хотя бы на два шага вперёд", - произнёс Грушко.

Он добавил, что речь идёт не только о безопасности полётов, но и о безопасности аэропортов. Придётся группировать маршруты, перекраивать всю работу диспетчеров, чтобы они обеспечили сопровождение.

По мнению замглавы МИД России, решение европейских компаний не летать над Белоруссией создаёт угрозу для пассажиров. Старые маршруты были налаженными, абсолютно безопасными. Воздушное пространство Белоруссии пересекали не сотни, а даже тысячи самолётов ежедневно.

Роман Протасевич был задержан 23 мая. Он сёл в самолёт компании Ryanair, направляясь из Афин в Вильнюс, но до места назначения не долетел. Белорусские спецслужбы получили информацию о взрывном устройстве на борту авиалайнера. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске. Информация о бомбе не подтвердилась. Протасевичу выдвинуто обвинение в организации массовых беспорядков. После этого европейские авиакомпании приняли решение облетать территорию Белоруссии.