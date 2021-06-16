В МИД увидели подоплёку в заявлении НАТО об угрозах от России и Китая

По итогам саммита НАТО Россия и Китай официально объявлены главными врагами Североатлантического Альянса. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, что именно имелось ввиду под этой формулировкой.

После саммита вышло коммюнике, где Россия называется главной угрозой НАТО. Издание Deutsche Welle сообщило, что Альянс не намерен вести дела с Москвой в обычном режиме, пока Россия не докажет, что привержена принципам международного права, и пока не начнёт нести соразмерную ответственность. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что вызовам от Китая ни одно государство мира самостоятельно противостоять не может.

Александр Грушко считает, что эти заявления являются лишь подтверждением – НАТО без сильного противника существовать просто не может.

"К российской угрозе добавлен китайский вызов", - произнёс представитель МИД.

По мнению первого заместителя председателя комитета по международным делам Светланы Журовой, в коммюнике содержится знак президенту Владимиру Путину. Россия предлагала ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. На саммите НАТО было решено это предложение отклонить. Журова подчеркнула, что данную тему Владимиру Путину необходимо обсудить лично с Джо Байденом, пишут "Ведомости".