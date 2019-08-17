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В МИД Украины заявили о захвате пиратами у берегов Камеруна украинца
17 августа 2019, 00:09 • 8 • Украина
Руководитель пресс-службы украинского МИД Василий Кирилич сообщил, что среди захваченных пиратами у берегов Камеруна моряков есть один гражданин Украины.
Reuters
«Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», — цитирует УНИАН Кирилича.
Ранее в МИД России заявили о пиратском нападении на грузовое судно в районе порта Дуала у берегов Камеруна, в результате которого неизвестными были захвачены трое россиян.
Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян заявил, что, предположительно, россиян с грузового судна Marmalaita захватили нигерийские пираты.
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