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В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными
23 декабря 2019, 11:54 • 87 • Украина
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.
Reuters
Об этом он сообщил в интервью «Укринформу».
«Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос, обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года», — сказал он.
Ранее на Украине подтвердили проведение видеоконференции с самопровозглашёнными республиками по вопросу обмена удерживаемыми лицами в понедельник, 23 декабря.
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