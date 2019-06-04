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В МИД Украины заявили о "прощении" России Западом: "Мы были готовы к этому решению"
04 июня 2019, 14:54 • 58 • Политика
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя рекомендацию комитета ПАСЕ о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии, внезапно заявил о "прощении", которое Запад дал России. "Мы были готовы к этому решению", - пояснил он в эфире "Украинского радио".
Ранее комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи. В Киеве ожидаемо это встретило возмущение. Впрочем, судя по словам замминистра иностранных дел страны Василия Боднара, такой исход здесь не исключали.
"Мы были готовы к этому решению", - пояснил он в эфире "Украинского радио", отметив, что ранее украинские делегаты проголосовали против такого решения. Больше того, ещё и призвали партнёров, наоборот, привлечь Россию к ответственности за совершенные, по мнению Киева, преступления.
При этом дипломат заявил о том, что Россия, мол, получила "прощение" у Запада. Боднар, как это уже не раз до него заявляли в Киеве, голословно обвинил нашу страну в несоблюдении прав человека и основных положений демократии.
"К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - заявил в прямом эфире на радио замминистра.
Сам же он считает, что возвращение России в ПАСЕ - не архикритично для Украины, но при этом заявил, что такой шаг "несёт в себе угрозу доверию к этой организации".
Он также не исключил, что Незалежная скорректирует своё отношение к ПАСЕ.
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