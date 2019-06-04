В МИД Украины заявили о "прощении" России Западом: "Мы были готовы к этому решению"

Ранее комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи. В Киеве ожидаемо это встретило возмущение. Впрочем, судя по словам замминистра иностранных дел страны Василия Боднара, такой исход здесь не исключали.

"Мы были готовы к этому решению", - пояснил он в эфире "Украинского радио", отметив, что ранее украинские делегаты проголосовали против такого решения. Больше того, ещё и призвали партнёров, наоборот, привлечь Россию к ответственности за совершенные, по мнению Киева, преступления.

При этом дипломат заявил о том, что Россия, мол, получила "прощение" у Запада. Боднар, как это уже не раз до него заявляли в Киеве, голословно обвинил нашу страну в несоблюдении прав человека и основных положений демократии.

"К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - заявил в прямом эфире на радио замминистра.

Сам же он считает, что возвращение России в ПАСЕ - не архикритично для Украины, но при этом заявил, что такой шаг "несёт в себе угрозу доверию к этой организации".

Он также не исключил, что Незалежная скорректирует своё отношение к ПАСЕ.