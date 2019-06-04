Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мэр Мехико заявила, что мальчики-школьники в юбках — это продвижение равенства п...
Зеленский вернул Кучме работу и прокомментировал снос бюста Жукову. Вечер с Соло...
"Кто против?": "Нациcтские упыри" снесли бюст Жукова в Харьк...
Выборы в Европарламент и разрозненная Европа
Главная / Политика

В МИД Украины заявили о "прощении" России Западом: "Мы были готовы к этому решению"

04 июня 2019, 14:54  •  58 • Политика
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя рекомендацию комитета ПАСЕ о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии, внезапно заявил о "прощении", которое Запад дал России. "Мы были готовы к этому решению", - пояснил он в эфире "Украинского радио".
Ранее комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи. В Киеве ожидаемо это встретило возмущение. Впрочем, судя по словам замминистра иностранных дел страны Василия Боднара, такой исход здесь не исключали.
"Мы были готовы к этому решению", - пояснил он в эфире "Украинского радио", отметив, что ранее украинские делегаты проголосовали против такого решения. Больше того, ещё и призвали партнёров, наоборот, привлечь Россию к ответственности за совершенные, по мнению Киева, преступления.
При этом дипломат заявил о том, что Россия, мол, получила "прощение" у Запада. Боднар, как это уже не раз до него заявляли в Киеве, голословно обвинил нашу страну в несоблюдении прав человека и основных положений демократии.
"К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - заявил в прямом эфире на радио замминистра.
Сам же он считает, что возвращение России в ПАСЕ - не архикритично для Украины, но при этом заявил, что такой шаг "несёт в себе угрозу доверию к этой организации".
Он также не исключил, что Незалежная скорректирует своё отношение к ПАСЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
03 июня 2019, 22:39
"Если будут, значит, они будут, а если нет, то нет": Мэр Харькова попытался, но не внёс ясности по позиции переговоров с Россией
04 июня 2019, 08:24
Украина рискует остаться без денег МВФ и Евросоюза - постпред РФ Чижов
03 июня 2019, 16:09
Если будешь "вести себя как нормальное государство": Помпео взялся "воспитать" Иран с переговоров
04 июня 2019, 11:39
Приняли без голосования. США узаконили депортацию из страны всех, кого считают виновными
03 июня 2019, 22:39
Пик инфляции и снижение строительства жилья: Орешкин отчитался перед Путиным о состоянии экономики России
04 июня 2019, 08:24
"Дороже будет": Помпео унизил Россию подозрениями в "грязной" газовой игре с Европой
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
04 июня 2019, 01:54
"Первый серьёзный прокол Зеленского": Позицию президента Украины по сносу б...
04 июня 2019, 05:09
Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос...
04 июня 2019, 11:24
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
04 июня 2019, 01:54
Примут без обсуждений: В Евросоюзе раскрыли планы по поводу санкций против Крыма
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2019, 06:09
Украина, которая сбрасывает шкуру
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
03 июня 2019, 09:39
Мэр Харькова сделал смелое предложение Киеву о переговорах с Россией: "Мы должны покаяться"
02 июня 2019, 00:54
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
28 мая 2019, 20:24
Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ
03 июня 2019, 01:40
Румыны аннексируют Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.