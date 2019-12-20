Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Устаревшие ядерные арсеналы США 2020
Под «адскими санкциями»
Геройский герой и дом в Песках
Грозивший Путину танками Цимбалюк снова сел в калошу: "Танк, действительно,...
Главная / Украина

В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

20 декабря 2019, 15:39  •  97 • Украина
Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
 
РИА Новости
 

«Давайте обратимся в историю, кто кому принадлежал? Когда в своё время Москва была подчинена Киеву. Поэтому давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — цитирует ТСН дипломата.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин сказал о решении Владимира Ленин передать УССР «исконно русские территории», которые, по словам президента, «к Украине вообще никогда не имели никакого отношения».

Он также отметил, что все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата».

Путин в ходе пресс-конференции также прокомментировал возможность захоронения тела Ленина, указав, что «это не нужно трогать», пока есть очень много людей, которые связывают с этим свою жизнь и судьбу, определённые достижения прошлого советских лет. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 20:24
Очередные переговоры Кишинёва и Тирасполя зашли в тупик
20 декабря 2019, 15:39
Эксперт прокомментировал ход переговоров по транзиту газа
19 декабря 2019, 16:54
Опрос показал отношение украинцев к конфликту в Донбассе
19 декабря 2019, 23:24
Рада одобрила законопроект об ответственности за «кнопкодавство»
20 декабря 2019, 09:09
«Надеемся, что выйдем на окончательные договорённости»: Россия и Украина подготовили проект соглашения по транзиту газа
20 декабря 2019, 02:54
Regional Trends Analytics: США раскладывают в Молдове новый политический пасьянс
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимб...
20 декабря 2019, 02:54
Путин ставит укропа на место: Донбасс, газ и танки на Кубани
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции...
20 декабря 2019, 09:24
"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, ...
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
16 декабря 2019, 07:54
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.