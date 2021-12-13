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В МИД Украины придумали оправдания после слов Путина об обязательствах перед Россией

13 декабря 2021, 20:45  •  93 • Политика
Спикер МИД Украины Николенко назвал необоснованными слова Путина о передаче активов СССР. "Нельзя говорить об игнорировании Киевом обязательств перед Москвой без надлежащего правового процесса", - заявил дипломат.
На Украине отреагировали на слова президента России Владимира Путина о передаче украинских активов СССР Москве. С заявлением выступил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Речь идёт о договоре России с бывшими союзными республиками о выплате внешних долгов СССР в обмен на передачу советского имущества. Как метко отметил Путин, Украина не выполнила это обязательство.
Спикер МИД Украины оправдал невыполнение Киевом обязательств тем, что Россия "не предоставила" информацию о стоимости украинского имущества. По словам Николенко, это обстоятельство не позволило ратифицировать соглашение в Верховной раде.
В связи с этим нельзя говорить об игнорировании Киевом обязательств перед Москвой без надлежащего правового процесса,
- оправдался спикер МИД Украины в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
Напомним, что Россия после развала СССР погасила долги всех бывших союзных республик. Однако не все из них выполнили свою часть сделки.

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