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В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву

28 мая 2021, 04:55  •  191 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба свалил на Литву решение прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии. Он объяснил это "договорённостью".
Украинский министр в эфире телеканала "1+1" заявил, что события с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича никак не связаны с прекращением поставок электроэнергии из Белоруссии.
"Решение о запрете закупки электроэнергии в Белоруссии не связано с белорусскими событиями", - заверил Кулеба.
Он объяснил, что между президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой ранее была достигнута договорённость. Якобы прекращение поставок из Белоруссии "готовилось давно", чтобы обеспечить украинскую энергетическую безопасность.
По его мнению, это решение Киева является "стратегически выверенным и просчитанным". Украину Кулеба назвал одним из самых крупных производителей электроэнергии в Европе. Литва же вынуждена электроэнергию закупать, поэтому Украина готова быть экспортёром.
С 27 мая прекращён импорт электроэнергии из Белорусии и России на территорию Украины. Он продлится как минимум до 1 октября.

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