В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба свалил на Литву решение прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии. Он объяснил это "договорённостью".

Украинский министр в эфире телеканала "1+1" заявил, что события с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича никак не связаны с прекращением поставок электроэнергии из Белоруссии.

"Решение о запрете закупки электроэнергии в Белоруссии не связано с белорусскими событиями", - заверил Кулеба.

Он объяснил, что между президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой ранее была достигнута договорённость. Якобы прекращение поставок из Белоруссии "готовилось давно", чтобы обеспечить украинскую энергетическую безопасность.

По его мнению, это решение Киева является "стратегически выверенным и просчитанным". Украину Кулеба назвал одним из самых крупных производителей электроэнергии в Европе. Литва же вынуждена электроэнергию закупать, поэтому Украина готова быть экспортёром.

С 27 мая прекращён импорт электроэнергии из Белорусии и России на территорию Украины. Он продлится как минимум до 1 октября.