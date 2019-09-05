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В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме

05 сентября 2019, 15:24  •  113 • Украина
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с заявлением члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о принадлежности Крыма России.
 
РИА Новости
 

Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В министерстве указали, что воспринимают высказывания Додика как выражение его собственного видения ситуации.

Вместе с этим украинский МИД всё равно направил стране ноту протеста.

Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.

В августе президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что одной из главных задач украинского парламента является «возвращение Крыма» Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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