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В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
04 декабря 2019, 19:24 • 7 • Украина
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
РИА Новости
Соответствующее заявление было опубликовано на странице ведомства в Facebook.
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
В украинском министерстве добавили, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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