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В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

04 декабря 2019, 19:24  •  7 • Украина
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
 
РИА Новости
 

Соответствующее заявление было опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.

В украинском министерстве добавили, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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