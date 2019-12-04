В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.

В украинском министерстве добавили, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.