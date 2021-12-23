В МИД Украины опровергли планы Киева о военной операции, напомнив о преданности

В МИД Украины прокомментировали слова президента России Владимира Путина о планах Киева в Донбассе.

В украинском МИД заявили, что никакой военной операции в Донбассе не планируется. Так, в министерстве отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что украинцами готовится военная операция.

Пресс-секретарь министерства Олег Николенко заявил, что никакой подготовки операции не ведётся.

По его словам, Украина надеется разрешить всё дипломатическими усилиями. Николенко заявил, что это ярко иллюстрирует "преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооружённого конфликта".

Он также указал, что Россия должна следовать договорённостям.

"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договорённостей о прекращении огня и завершении международного вооружённого конфликта на востоке Украины", - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря.