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В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России

19 июля 2019, 13:39  •  28 • Украина
Газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет выгоден для России так, как она на это рассчитывает. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
 
@nordstream2 Twitter
 

«Я не отношусь к «Северному потоку — 2» как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на «Северный поток» уже распространяется законодательство ЕС и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются», — цитирует «Укринформ» дипломата.

По её словам, если России что-то невыгодно, то она «часто бросает такую идею».

«Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение», — добавила она.

Как отметила Зеркаль, усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что «Северный поток» не будет работать так, как Россия его «себе построила финансово и организационно».

Ранее в «Нафтогазе» назвали «Северный поток — 2» «ловушкой» для Европейского союза. 

В декабре 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал «лучшей санкцией» против России возможную остановку реализации проекта «Северный поток — 2».

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