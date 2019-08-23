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В МИД Украины назвали маловероятным сохранение санкций против России
23 августа 2019, 15:24 • 74 • Украина
Маловероятно, что Киеву удастся удержать санкции и сохранить изоляцию России, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
РИА Новости
«Не стоит рассчитывать на то, что всё будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России в дальнейшем», — цитирует Интерфакс-Украина дипломата.
По её словам, с помощью санкций удалось остановить наступление на востоке Украины.
«По крайней мере не было в течение этих пяти лет таких событий, как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет… Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию», — добавила она.
Ранее украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона похоронной процессией по антироссийским санкциям.
19 августа французский депутат отметил, что Евросоюзу следует «взять курс» на отмену санкций в отношении России.
Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.
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