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В МИД Украины назвали главное условие введения в Донбасс миротворцев ООН
15 декабря 2019, 05:54 • 74 • Политика
МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе. "Когда мы поймём, что в рамках Минска больше ни о чём новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу", - заявил глава ведомства.
На Украине вновь подняли тему введения миротворцев ООН в Донбасс. Киев может вернуться к этой идее, если сочтёт, что конфликт в регионе невозможно урегулировать на основе Минских соглашений. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Он отметил, что Киев, конечно, попытается сделать всё в рамках Минских договорённостей. Однако если из этого ничего не выйдет, власти Украины перейдут к следующему шагу - приглашению миротворцев ООН.
Он добавил, что у команды нынешнего президента Украины Владимира Зеленского есть на этот счёт определённые планы.
Напомним, что идея введения в Донбасс миротворцев ООН высказывалась ещё при прошлом украинском лидере Петре Порошенко. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу, но при условии, что миротворцы встанут на линии разграничения ВСУ и ополченцев Донбасса. В Киеве же настаивают на том, чтобы миротворцы заняли весь регион вплоть до границы с Россией.
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