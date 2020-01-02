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В МИД Украины надеются на согласование новой даты визита Помпео

02 января 2020, 22:09  •  12 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется, что в ближайшее время украинская и американская стороны согласуют новую дату визита госсекретаря США Майка Помпео на Украину.
 
РИА Новости
 

Соответствующее заявление министр опубликовал в своём Twitter.

«Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео на Украине, и мы рассчитываем согласовать новые даты визита в ближайшее время», — написал Пристайко.

We affirm our readiness to welcome @SecPompeo in Ukraine and we expect to agree new dates of the visit shortly.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 2 января 2020 г.

Ранее Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.

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