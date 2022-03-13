В МИД Турции раскрыли беседу Путина и Эрдогана об участи Зеленского

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В МИД Турции рассказали, что речь шла, в частности, о президенте Украины Владимире Зеленском.

Путин во время разговора с Эрдоганом сказал, что не против встречи с Зеленским, уточнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи,

- сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция предпринимает усердные шаги для того, чтобы организовать встречу лидеров. Украинская сторона готова к переговорам с Россией, заметил турецкий министр.

Ранее сообщалось, что Турция не меняет свою позицию по поводу ситуации между Россией и Украиной. Анкара также не поддерживает западные санкции.