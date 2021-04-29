В МИД Судана на заморозку соглашения с Россией ответили неопределённостью

Представитель суданского МИД сообщил, что у них нет подтверждения, что соглашение о создании пункта ВМФ России на Красном море приостановлено.

В СМИ появилась информация, что Судан приостановил создание военной базы России на Красном море. По информации Al Arabiya, соглашение было подписано Москвой с "прежним режимом", однако теперь этот документ должен быть утверждён вновь законодательным органом.

Однако в МИД Судана указали, что не располагают официальным подтверждением появившихся слухов. К тому же, сообщает РИА Новости, в суданских СМИ также нет упоминания о приостановке действия соглашения.

Тем временем в соцсетях допускают, что обнародованные слухи о заморозке строительства базы России на Красном море могут быть спланированной уткой.

Напомним, что о договорённости создать данный пункт стало известно в ноябре 2020 года. В конце прошлого года страны подписали соглашение о создании объекта.