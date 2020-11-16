|
В МИД Сирии подтвердили смерть министра Валида Муаллема - SANA
16 ноября 2020, 15:05 • 45 • Политика
Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем. Ему было 79 лет.
Вице-премьер, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет. О кончине сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление министерства. О причине смерти информации нет, в министерстве ограничились лишь коротким:
"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов оплакивает смерть вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема".
Отметим, во внешнеполитическом ведомстве Муаллем работал с 1964 года. В том числе ему довелось служить, представляя интересы Сирии, в Испании, Саудовской Аравии, Великобритании или, например, Танзании. В том числе Валид Муаллем служил в должностях посла Сирии в Румынии и США. Министерство иностранных дел Сирии Валид Муаллем возглавил в 2006 году.
О месте и времени прощания с чиновником не сообщается.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 ноября 2020, 17:35
|
15 ноября 2020, 02:25
|
14 ноября 2020, 00:45
|
11 ноября 2020, 07:40
|
10 ноября 2020, 01:25
|
13 ноября 2020, 03:40
|
10 ноября 2020, 18:50