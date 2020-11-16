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В МИД Сирии подтвердили смерть министра Валида Муаллема - SANA

16 ноября 2020, 15:05  •  45 • Политика
Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем. Ему было 79 лет.
Вице-премьер, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет. О кончине сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление министерства. О причине смерти информации нет, в министерстве ограничились лишь коротким:
"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов оплакивает смерть вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема".
Отметим, во внешнеполитическом ведомстве Муаллем работал с 1964 года. В том числе ему довелось служить, представляя интересы Сирии, в Испании, Саудовской Аравии, Великобритании или, например, Танзании. В том числе Валид Муаллем служил в должностях посла Сирии в Румынии и США. Министерство иностранных дел Сирии Валид Муаллем возглавил в 2006 году.
О месте и времени прощания с чиновником не сообщается.

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