В МИД России заявили об отсутствии интереса к заявлениям Столтенберга

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 февраля отметила, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву. Российская сторона нашла его аргументацию несерьезной.

«Нас не интересуют — честно, я вам правда могу сказать — вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, они уже нас больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры», — заявила Захарова на брифинге журналистам.

Так она отреагировала на заявления Столтенберга о том, что НАТО не собирается отказываться от политики открытых дверей.

Кроме того, на брифинге Захарова сообщила о намерении Североатлантического альянса превратить черноморский регион в арену для геополитических баталий.

Она отметила, что милитаризация черноморского региона является давней задумкой НАТО. При этом аргументы, которые альянс приводит для достижения целей, являются чушью, так как Россия не собирается ни на кого нападать.

11 февраля Столтенберг подтвердил намерение альянса усилить присутствие на восточном направлении в связи с напряженностью вокруг Украины. По словам генсека НАТО, в Европе якобы существует реальный риск военного конфликта.