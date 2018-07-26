В МИД России заявили о необходимости диалога между Киевом и Донбассом

Замглавы МИД России Григорий Карасин подчеркнул необходимость прямого диалога Киева и Донбасса. Об этом он сказал по итогам переговоров политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки».

По его словам, в ходе встречи обсуждались такие вопросы, как деградирующая в последнее время гуманитарная ситуация в Донбассе, а также угроза коллапса в работе инфраструктуры юго-востока Украины.

«Было подчёркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим — любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны», — цитирует РИА Новости Карасина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству Ростовской области оказать поддержку беженцам с юго-востока Украины.