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В МИД России заявили о необходимости диалога между Киевом и Донбассом
26 июля 2018, 20:09 • 86 • Украина
Замглавы МИД России Григорий Карасин подчеркнул необходимость прямого диалога Киева и Донбасса. Об этом он сказал по итогам переговоров политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки».
© Leonid Faerberg globallookpress.com
По его словам, в ходе встречи обсуждались такие вопросы, как деградирующая в последнее время гуманитарная ситуация в Донбассе, а также угроза коллапса в работе инфраструктуры юго-востока Украины.
«Было подчёркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим — любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны», — цитирует РИА Новости Карасина.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству Ростовской области оказать поддержку беженцам с юго-востока Украины.
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