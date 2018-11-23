В МИД России заявили о надуманности проблемы Азовского моря

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Запад специально создаёт ажиотаж вокруг ситуации в Азовском море, а в реальности проблема в данном регионе является надуманной.

Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно. Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашёл очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему», — указал он.

По его словам, подобное было ожидаемо, так как использовать ситуацию в Крыму в качестве инструмента давления на Россию Западу уже не удаётся.

«Но это было ожидаемо: Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы… На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнёрам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию», — отметил Карасин.

Дипломат высказал предположение, что ажиотаж создаётся, чтобы иметь предлог для ужесточения антироссийских санкций. Российскую сторону активно обвиняют, «как это принято в последнее время», в неких незаконных действиях, при этом доказательства не выдерживают критики.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сказала, что Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. По её словам, Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Могерини о ситуации в Азовском море.