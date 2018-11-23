Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ковтун рассказал про ОСОБЫЙ путь Украины! До слез! Вечер с Соловьевым от 21.11.1...
За мелкое хулиганство: рэпера Хаски арестовали на 12 суток
"Резиновая копия Ленина" - это диагноз "как бы власти"
Миссия НАТО не увидела угрозы в появлении косовско-албанских вооруженных отрядов
Главная / Украина

В МИД России заявили о надуманности проблемы Азовского моря

23 ноября 2018, 00:25  •  52 • Украина
Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Запад специально создаёт ажиотаж вокруг ситуации в Азовском море, а в реальности проблема в данном регионе является надуманной.
 
AFP
 

Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно. Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашёл очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему», — указал он.

По его словам, подобное было ожидаемо, так как использовать ситуацию в Крыму в качестве инструмента давления на Россию Западу уже не удаётся.

«Но это было ожидаемо: Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, нужны яркие свежие темы… На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнёрам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию», — отметил Карасин.

Дипломат высказал предположение, что ажиотаж создаётся, чтобы иметь предлог для ужесточения антироссийских санкций. Российскую сторону активно обвиняют, «как это принято в последнее время», в неких незаконных действиях, при этом доказательства не выдерживают критики.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сказала, что Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. По её словам, Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Могерини о ситуации в Азовском море.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

52
Источник
Похожие новости
22 ноября 2018, 11:24
Власти Крыма назвали издевательством приговор депутату Ганышу на Украине
22 ноября 2018, 17:54
Эксперт связал с выборами решение закрепить в Конституции курс Украины на ЕС и НАТО
22 ноября 2018, 21:09
Порошенко: Украина направляется в НАТО не с пустыми руками

22 ноября 2018, 11:24
В Госдуме прокомментировали заявление о «новом майдане» на Украине
23 ноября 2018, 00:25
В МИД России заявили о надуманности проблемы Азовского моря
22 ноября 2018, 17:54
Албанская православная церковь оценила действия Константинополя на Украине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 ноября 2018, 00:39
Задержан глава управления по работе с личным составом Минобороны - источник
23 ноября 2018, 00:39
Миссия НАТО не увидела угрозы в появлении косовско-албанских вооруженных отрядов
23 ноября 2018, 00:24
«Огромный ангар, откуда доносится лай»: жители подмосковной деревни обвинили фермеров...
23 ноября 2018, 00:24
«Мы очень быстро перевооружаемся»: Россию включили в тройку сильнейших стран мира
23 ноября 2018, 00:39
СМИ Порошенко льют на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации - олигарх...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
17 ноября 2018, 04:55
Правда о Игоре Стрелкове (Деян "Деки" Берич)
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
20 ноября 2018, 00:04
Гордон рассказал правду о канале Порошенко
21 ноября 2018, 12:39
Анонимная станица: спустя восемь лет после массового убийства жители Кущёвской предпочитают не говорить о банде Цапка
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.