Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Киев опять на волне медийности»: в России отреагировали на требование Украиной ...
МИД России "сожалеет": Как Израиль сдал "российского хакера"...
Главред RT Маргарита Симоньян о РАЗОБЛАЧЕНИИ самых страшных фейков! Обязательно ...
В Раде голосование по рынку земли назвали «битвой за Сталинград»
Главная / Политика

В МИД России заявили о готовности принять нового посла США

13 ноября 2019, 16:39  •  25 • Политика
Россия готова принять Джона Салливана в качестве нового посла США, как только его официально назначат. Со стороны Москвы никаких препятствий нет, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Срок приезда Салливана зависит только от того, когда его кандидатуру утвердят сенаторы, заявил дипломат «РИА Новости». Рябков подчеркнул, что не знает, когда это произойдет, но, если новый посол прибудет в Москву до нового года, у него будет возможность тут же приступить к обязанностям.
«По нашей протокольной практике, вручение копий верительных грамот позволяет послу сразу же в полном объеме начать работать», — заявил замминистра.
8 ноября Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.
Кандидатуру Салливана выдвинул президент США Дональд Трамп 11 октября. Для назначения он должен быть утвержден конгрессменами. Предыдущий посол Джон Хантсман завершил работу в России в начале октября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
12 ноября 2019, 20:54
Лавров в Париже устроил "троллинг high level"
12 ноября 2019, 17:39
"Немного порадовало": "Смерть мозга" НАТО была подарком для Путина от Макрона - СМИ
13 ноября 2019, 13:24
"По 36 вместо 40": Путин сократил рабочий день труженицам села
13 ноября 2019, 03:39
Путин обсудил с президентом РАН омоложение состава академиков
13 ноября 2019, 10:09
Украину обвинили в создании угрозы журналистам после уголовного дела на Соловьёва
13 ноября 2019, 03:39
Вопрос о лишении Соколова ордена Почётного легиона рассмотрит президент Франции - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Пет...
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финлянди...
13 ноября 2019, 03:39
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
11 ноября 2019, 12:24
Тревожный звонок
07 ноября 2019, 10:54
"Аж документы швырнул. Но не в лицо": Как "циничный" Лавров довел украинского министра
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.