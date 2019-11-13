В МИД России заявили о готовности принять нового посла США

Россия готова принять Джона Салливана в качестве нового посла США, как только его официально назначат. Со стороны Москвы никаких препятствий нет, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Срок приезда Салливана зависит только от того, когда его кандидатуру утвердят сенаторы, заявил дипломат «РИА Новости». Рябков подчеркнул, что не знает, когда это произойдет, но, если новый посол прибудет в Москву до нового года, у него будет возможность тут же приступить к обязанностям.

«По нашей протокольной практике, вручение копий верительных грамот позволяет послу сразу же в полном объеме начать работать», — заявил замминистра.

8 ноября Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень.

Кандидатуру Салливана выдвинул президент США Дональд Трамп 11 октября. Для назначения он должен быть утвержден конгрессменами. Предыдущий посол Джон Хантсман завершил работу в России в начале октября.