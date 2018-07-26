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В МИД России заявили, что Москва продолжит добиваться освобождения Вышинского
26 июля 2018, 20:09 • 51 • Украина
Замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что Россия продолжит добиваться освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.
© РИА Новости
«Содержание под стражей российского журналиста вызывает обоснованную озабоченность в российском общественном мнении и в официальных кругах. Мы будем добиваться того, чтобы Вышинский был освобождён, чтобы мы понимали истинные причины его задержания», — сказал Карасин по итогам встречи политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки».
Ранее стало известно, что апелляция на решение о продлении срока содержания под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет рассмотрена Апелляционным судом Херсонской области 30 июля.
Вышинский на Украине обвиняется в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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