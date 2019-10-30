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В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано
30 октября 2019, 11:39 • 76 • Украина
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о сроках проведения саммита в нормандском формате, поскольку процесс разведения сил в Донбассе только начался.
РИА Новости
«Я считаю, что говорить о датах пока преждевременно, поскольку это только начало, начало разведения только в одном из трёх пунктов», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил, что российская сторона позитивно оценивает начало разведения войск возле посёлка Золотое в Донбассе.
29 октября начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого.
Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что встреча в нормандском формате может пройти в случае успешного разведения сил в Петровском и Золотом.
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