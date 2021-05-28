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В МИД России высказались об обмене осуждённого за шпионаж Пола Уилана

28 мая 2021, 11:20  •  163 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что Москва и Вашингтон не обсуждают возможный обмен осуждённого в нашей стране за шпионаж Пола Уилана на заключённых в Соединённых Штатах граждан России.
Напомним, летом прошлого года Мосгорсуд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима. В СМИ неоднократно возникали обсуждения его возможного обмена на осуждённых в США граждан России. В связи с грядущим саммитом президентом России и США Владимира Путина и Джо Байдена, тема поднялась вновь.
Однако в МИД России даже не обсуждают подобный возможный обмен. Да и не предполагают вообще вести подобные обсуждения, уточнил замглавы МИД России Сергей Рябков. Менять свою позицию по данному делу Москва не намерена.
"Такие обсуждения не ведутся, и мы их не предполагаем вести. Господин Уилан осуждён по очень серьёзной статье, американцы знают о нашей позиции. Она не меняется и остаётся той же, что и при прежней администрации. Той же в том числе в части нашего предложения рассмотреть возможности задействования конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осуждённых лиц. Но пока никаких сдвигов нет", - сказал Рябков в беседе с РИА Новости.

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