В МИД России высказались об обмене осуждённого за шпионаж Пола Уилана

Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что Москва и Вашингтон не обсуждают возможный обмен осуждённого в нашей стране за шпионаж Пола Уилана на заключённых в Соединённых Штатах граждан России.

Напомним, летом прошлого года Мосгорсуд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима. В СМИ неоднократно возникали обсуждения его возможного обмена на осуждённых в США граждан России. В связи с грядущим саммитом президентом России и США Владимира Путина и Джо Байдена, тема поднялась вновь.

Однако в МИД России даже не обсуждают подобный возможный обмен. Да и не предполагают вообще вести подобные обсуждения, уточнил замглавы МИД России Сергей Рябков. Менять свою позицию по данному делу Москва не намерена.