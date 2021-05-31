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В МИД России указали на просчёт ЕС с Белоруссией
31 мая 2021, 14:30 • 316 • Политика
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский высказал уверенность в том, что Москва будет защищать Белоруссию и помогать ей, если ЕС введет против Минска экономические санкции. В том числе дипломат указал на большой просчёт ЕС с Белоруссией и инцидентом с самолётом.
Ранее стало известно о том, что в ЕС почти готов очередной пакет санкций против Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой самолёта в Минске. Но необходимо время на то, чтобы эти рестрикции согласовать. Не исключено, что уже до 21 июня, когда запланировано заседание Совета МИД Евросоюза, эти санкции будут приняты.
В МИД России уверены, что Москва в этом случае окажет Минску помощь и защиту. В частности, такое мнение высказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Он отметил, что придуманное Западом против Минска "вызывает абсолютно негативные эмоции". Дипломат обратил внимание на большой просчёт ЕС с Белоруссией в данном случае.
В частности, пояснил, что прежде всего, необходимо провести расследование и выяснить детали произошедшего. То есть так, как поступила в данном случае Москва.
"Прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", - сказал Биричевский в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер".
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