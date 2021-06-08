В МИД России указали на нюанс в диалоге с США: "Больше нельзя держать"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о том, что больше нельзя держать паузу в диалоге между Москвой и США по вопросу стратегической стабильности.

Замминистра особо обратил внимание на то, что разрушение Договора по открытому небу (ДОН) не настраивает Москву на оптимистический лад в дальнейших отношениях с Вашингтоном. Однако дипломат считает, что и двустороннего договора с США по открытому небу у России не будет.

Сергей Рябков отдельно указал и на ещё один нюанс в диалоге между Россией и США. В частности, на паузу в вопросе стратегической стабильности. Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул, что далее "нельзя держать" эту паузу.