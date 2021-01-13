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В МИД России указали на ложь Пашиняна в вопросе Карабаха

13 января 2021, 20:05  •  216 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
На Смоленской площади рассказали о старых планах передачи районов НКР под контроль Азербайджана
Москва никогда не предлагала передать под управление Баку семи районов Нагорного Карабаха "за просто так", Россия соблюдает статус территории. Об этом заявил сопредседатель в Минской группе ОБСЕ МИД РФ Игорь Попов.
Так он отреагировал на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна под заголовком "Истоки 44-дневной войны", в которой, в частности, говорится о желании Москвы отдать Баку семь районов НКР без определения статуса непризнанной республики. Сама публикация вышла еще 4 января. В ней Пашинян описывает предложения РФ от 2015 года, представленные Еревану через год.
"Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, – не соответствует действительности", – заметил Попов в своем ответе Пашиняну, опубликованном на сайте МИР РФ.
По его мнению, что премьер Армении под российскими предложениями подразумевает план поэтапного урегулирования конфликта в Карабахе, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам противостояния в июне 2019-го.
На Смоленской площади подчеркнули, что согласно данному проекту действительно предполагалось возвращение Баку на первом этапе пяти районов, а на втором – двух, однако в увязке с определением статуса НКР. Он же должен был быть установлен после проведения всенародного голосования жителей региона под эгидой ООН или ОБСЕ, добавил Попов.
Напомним, ожесточенные боестолкновения в Карабахе возобновились в сентябре 2020 г. Они были прекращены в результате подписания трехсторонних соглашений президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. На линию соприкосновения воюющих сторон согласно документам введены российские миротворцы, также под контроль Баку взяты три района НКР – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

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