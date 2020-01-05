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В МИД России удивлены курсом Киева на героизацию националистов

05 января 2020, 16:39  •  40 • Политика

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МИД РФ выразил удивление героизацией деятелей националистического движения на Украине. Об этом российское министерство сообщило на своей странице в Facebook.

"Вызывает удивление, с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940-1950 годов, членов украинских националистических формирований. Эта работа ведется не только внутри государства, но и на международном уровне. Официальный Киев упорно голосует против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, словно забыв об уроках истории в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам", - говорится в сообщении министерства.

МИД также отметил, что поддержка нацизма на территории Украины может представлять опасность для всего мирового сообщества. "В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада. В стране открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы. Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала", - добавили в МИД.

Россия призвала власти Украины отказаться от "глумления над историей" и прекратить оправдание преступлений, совершенных нацистами.

1 января сторонники праворадикальных партий и организаций провели в Киеве и других городах Украины факельные шествия по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Послы Израиля и Польши на Украине уже осудили это мероприятие, украинский МИД объяснил чествование Бандеры "возрождением национальной памяти".

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