В МИД России сообщили о начале разработке ракет средней дальности наземного базирования

Во время выступления на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков сообщил о том, что в России начаты работы по созданию наземного варианта ракет средней дальности

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в ходе выступления на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о начале разработки в России ракет наземного базирования средней дальности.

При этом Рябков напомнил слова российского лидера о том, что до тех пор, пока США не разместят свои ракеты средней и малой дальности в том или ином районе, там не появится и аналогичное российское вооружение.

По его словам, сейчас США самим придется определить, стоит ли ставить под угрозу как Европу, так и сами Соединенные Штаты.

"Что делать дальше – решать США, а Россия и дальше будет соблюдать свой мораторий", - цитирует ТАСС слова дипломата