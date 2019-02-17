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В МИД России сообщили о начале разработке ракет средней дальности наземного базирования

17 февраля 2019, 01:24  •  71 • В мире
Во время выступления на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности замглавы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков сообщил о том, что в России начаты работы по созданию наземного варианта ракет средней дальности
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в ходе выступления на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о начале разработки в России ракет наземного базирования средней дальности.
При этом Рябков напомнил слова российского лидера о том, что до тех пор, пока США не разместят свои ракеты средней и малой дальности в том или ином районе, там не появится и аналогичное российское вооружение.
По его словам, сейчас США самим придется определить, стоит ли ставить под угрозу как Европу, так и сами Соединенные Штаты.
"Что делать дальше – решать США, а Россия и дальше будет соблюдать свой мораторий", - цитирует ТАСС слова дипломата

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