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В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
14 сентября 2019, 02:24 • 31 • Политика
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Департаменте информации и печати МИД РФ.
"С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов. "Талибан", в свою очередь, подтвердили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном", - сообщили в дипведомстве.
Как сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин, делегация талибов и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов обсудили последнее развитие событий вокруг мирного процесса в Афганистане.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.
Позднее госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала NBC сообщил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад был отозван в Вашингтон. В эфире телеканала Fox News Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.
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